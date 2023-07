Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Mittwoch nicht mehr weiter nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien im Bereich der bei 83,00 USD liegenden Hürde ins Stocken geraten, hätten das erhöhte Niveau aber problemlos halten können.



Weitere Kursgewinne in Richtung der 83,93 USD seien jederzeit möglich. Übergeordnet könnte die Rally darüber hinaus bis in den Bereich 87,65 USD fortgesetzt werden. Nachdem der steilere Aufwärtstrend der Vortage gebrochen worden sei, sei aber ein Pullback bis 81,93 USD nicht auszuschließen. Erst unterhalb der 80,50 USD, bei einem Bruch des mehrwöchigen Aufwärtstrends, werde das Chartbild bärischer. (27.07.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.