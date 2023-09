Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag direkt wieder erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich dabei nach einem Rückfall unter die 90,84 USD mit einem starken bullischen Reversal nach oben bewegt, was zuletzt auch aus dem mehrtägigen Abwärtstrend geführt habe.



Nach dem klaren dynamischen Bruch des mehrtägigen Abwärtstrends könnte der Pullback bereits beendet sein. Spielraum sei für die Bullen zunächst bis 93,67 USD, anschließend in Richtung der 94,81 USD gegeben. Auch eine Fortsetzung der Rally auf neue Hochs könnte anstehen. Abgaben unter 90,84 USD sollten aus Sicht der Bullen jetzt vermieden werden. (27.09.2023/ac/a/m)



