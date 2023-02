Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte am Mittwoch weiter ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei mit dem Rutsch unter 81,77 USD sowie dem Verlassen des inneren Aufwärtstrends der Vorwochen stärkerer Verkaufsdruck aufgekommen.



Am Aufwärtstrend seit Dezember biete sich zunächst die Chance einer Gegenbewegung. Es müsse jedoch einkalkuliert werden, dass dieser auf Basis des aufkommenden Verkaufsdrucks gebrochen werde. Weitere Abgaben bis 77,38 USD könnten in diesem Fall anstehen. Bullsicher werde es erst oberhalb der 83,00 USD. (23.02.2023/ac/a/m)



