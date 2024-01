Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte den Anstieg auch am Donnerstag fort und konnte das erhöhte Niveau im späten Handel behaupten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen würden sich weiter vom mittelfristigen Abwärtstrend entfernen.



Es biete sich die Chance, die Erholung in Richtung der 80,48-80,93 USD auszudehnen. Ausgehend von dieser Widerstandszone könne ein Rücksetzer einkalkuliert werden. Schaffe Brent den Anstieg auch über 80,93 USD klar hinaus, seien Kursgewinne in Richtung der 84,51 USD bald wieder drin. Abgaben unter 76,20 USD sollten weiterhin vermieden werden, da dies schnell bis 72,51 USD führen könnte. (19.01.2024/ac/a/m)



