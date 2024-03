Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte am Montag zunächst noch weiter zurück, konnte sich dann aber oberhalb der 80,48 USD stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei die Ausbildung eines kleinen bullischen Reversals gelungen.



Nach dem erfolgten Pullback biete sich die Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Spielraum sei innerhalb der Seitwärtsbewegung bis in den Bereich 83,47 USD gegeben. Schaffe es Brent auch über die 84,51 USD hinaus, könnte die Rally in Richtung 87,61 USD beschleunigt werden. Abgaben unter 80,48 USD sollten aus Sicht der Bullen möglichst vermieden werden. (12.03.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.