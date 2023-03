Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag noch bis an die Hürde bei 86,88 USD, um im Handelsverlauf wieder zurückzufallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies habe sich im weiteren Verlauf beschleunigt, was zuletzt auch einen Rückfall unter den mittelfristigen Abwärtstrend zur Folge gehabt habe.



Würden sich Anschlussverkäufe zeigen, werde eine Bullenfalle wahrscheinlich, was auch mittelfristig größere Abgaben nach sich ziehen könnte. Zunächst sei ein Rücklauf bis zum Aufwärtstrend bei derzeit 81,40 USD möglich. Unterhalb der 80,50 USD drohe ein Verkaufssignal. Bullisch werde es hingegen bei einem Ausbruch über 86,88 USD. (08.03.2023/ac/a/m)



