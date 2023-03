Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte auch am Donnerstag weiter zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt sei in diesem Zuge auch der mittelfristige Aufwärtstrend leicht nach unten durchbrochen worden.



Nachdem es an den Vortagen auf der Oberseite zu einem Fehlausbruch gekommen sei, bestehe die Gefahr, dass sich die Bewegung ausdehne. Abgaben bis 80,50 USD seien zunächst möglich. Werde auch dieses Niveau nach einer Gegenbewegung durchbrochen, könnte ein Rutsch bis 79,06 USD folgen. Erst oberhalb der 84,12 USD werde es wieder bullischer, was sich aktuell nicht andeute. (10.03.2023/ac/a/m)





