Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch rutschte der Ölpreis im weiteren Handelsverlauf nochmals ab und beendete die Zwischenerholung an der Hürde bei 80,50 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Davon ausgehend sei der Kursverlauf mit einem bärischen Reversal zurückgefallen.



Weitere Abgaben in Richtung der 78,12 USD seien zunächst möglich. Werde dieses Niveau unterschritten, könnten auch 77,22 USD schnell erreichbar werden. Erst darunter werde es klar bärischer, was Abgaben bis 75,00 USD einleiten könnte. Nach einem Rücklauf würden sich aber weiterhin Chancen auf der Oberseite bieten. Oberhalb der 81,50 USD würde das Chartbild auch mittelfristig bullischer werden. (20.07.2023/ac/a/m)



