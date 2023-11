Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch entsprechend des favorisierten Szenarios abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dabei aus dem Aufwärtstrend der Vortage nach unten herausgerutscht.



Die bärische Flagge der vergangenen Handelstage sei trendbestätigend nach unten ausgelöst worden. Weitere Abgaben in Richtung der 79,14 USD würden somit möglich. Rutsche Brent auch unter diese Unterstützungszone auf neue Tiefs, könne sich der Weg in Richtung 77,22 USD und später auch bis 71,62 USD öffnen. Oberhalb der 83,00 USD würde sich das Chartbild aufhellen, was jedoch abzuwarten bleibe. Eine Erholung bis 84,60 USD könnte in diesem Fall aber folgen. (16.11.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.