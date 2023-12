Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Mittwoch zunächst klar durch den mittelfristigen Abwärtstrend bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei jedoch im weiteren Verlauf kein zusätzlicher Kaufdruck aufgekommen, sodass die Notierungen einen Pullback ausbilden würden.



Nachdem der kurzfristige Aufwärtstrend deutlicher nach unten durchbrochen worden sei, bestehe die Gefahr weiterer Abgaben. Es biete sich Spielraum bis in den Bereich der 77,93 USD. Sollte dieses Niveau unterschritten werden und Brent damit deutlicher in den Abwärtstrend zurückfallen, werde eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung möglich. (28.12.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.