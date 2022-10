Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte zum Ende der vergangenen Woche wieder leicht zurück, was sich derzeit fortsetzt, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Ausbruchsbewegung der Vorwoche werde somit ausgehend von 97,09 USD konsolidiert.



Ein Rücksetzer bis in den Bereich der 93,00 USD sei zunächst möglich, hier könnte der Aufwärtstrend der Vorwochen wieder stützen. Falle Brent durch den Aufwärtstrend, drohe alternativ ein Rückfall bis in den Bereich der 89,04 USD. Auf der Oberseite helle sich das Chartbild oberhalb der 97,09 USD wieder auf. Ein Anstieg über 99,20 USD würde darüber hinaus ein neues Kaufsignal ermöglichen. (31.10.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.