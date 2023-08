Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch am Donnerstag sei es wieder zu einem erfolgreichen Test der Unterstützungszone bei 81,50 USD gekommen.



Es biete sich die Chance, ausgehend von 81,50 USD einen kleinen Boden auszubilden. Schaffe Brent den Anstieg über die 84,35 USD, bei einem Bruch des Abwärtstrends, könnten Kursgewinne in Richtung der 87,65 USD folgen. Zunächst müsse aber einkalkuliert werden, dass der Kursverlauf im Bereich der 84,00 USD nochmals nach unten drehe. Ein Rückfall unter 81,50 USD wäre nach wie vor bärisch zu bewerten und dürfte Abgaben in Richtung 78,65 USD einleiten. (25.08.2023/ac/a/m)





