Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag nochmals weiter nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten zwischenzeitlich die 83,00 USD knapp überwunden, seien jedoch wie favorisiert am Abwärtstrend der Vorwochen gescheitert.



Weitere Abgaben seien bei Brent in Richtung der 81,20 USD möglich. Sollte der hier liegende Aufwärtstrend der Vortage durchbrochen werden, drohe eine neue Abwärtswelle in Richtung der Tiefs bei 79,14 USD. Erst der klare Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend, über 84,60 USD, öffne den Weg nachhaltig nach oben. (15.11.2023/ac/a/m)



