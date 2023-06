Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte am Donnerstag deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich nach dem Bruch des mehrtägigen Aufwärtstrends direkt durch die bei 74,50 USD liegende Unterstützung bewegt und würden die Abwärtsbewegung fortsetzen.



Weitere Abgaben seien bei Brent in Richtung der 72,93 USD zunächst wahrscheinlich, bevor hier eine Gegenbewegung anlaufen könnte. Rutsche Brent auch unter dieses Niveau, seien Kursgewinne bis 71,62 USD möglich. Erst oberhalb der 74,50 USD helle sich das Chartbild wieder auf, sodass darüber ein weiterer Anstieg in Richtung des mittelfristigen Abwärtstrends bei derzeit 77,50 USD anlaufen könnte. (23.06.2023/ac/a/m)





