Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag weiter nach oben und konnte die Rally ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe die Dynamik allerdings wieder leicht abgenommen.



Der Anstieg könnte zunächst bis in den Bereich der 86,74 USD ausgedehnt werden. Spielraum biete sich nach einem Rücksetzer anschließend bis in den Bereich der 89,47 USD, bevor dort auch der längerfristige Abwärtstrend eine Hürde darstelle. Ein Rücklauf bis 81,57 USD wäre jederzeit möglich, erst unterhalb der 80,00 USD werde es jetzt wieder bärischer. (13.01.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.