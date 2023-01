Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Donnerstag zunächst stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich auf niedrigem Niveau seitwärts bewegt und hätten dabei den durchbrochenen mittelfristigen Abwärtstrend gehalten.



Eine Bodenbildung zeige sich aktuell nicht, sodass jederzeit weitere Abgaben möglich werden. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 75,19 USD. Unterhalb dieses Niveaus würde sich der Weg auch in Richtung 70,00 USD öffnen. Erst oberhalb der 79,74 USD biete sich die Chance einer Erholung bis 81,57 USD. (06.01.2023/ac/a/m)



