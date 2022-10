Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag wieder abwärts und setzte den Pullback fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten die Notierungen den zuvor gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrend erreicht.



Ausgehend vom gebrochenen Abwärtstrend biete sich die Chance, die Ausbruchsbewegung zu bestätigen. Spielraum sei bis in den Bereich der 99,20 USD wieder gegeben. Gehe es auch darüber hinaus, öffne sich für Brent der Weg bis in den Bereich 104,49 USD. Abgaben unter 93,00 USD sollten möglichst vermieden werden, da dann eine größere Korrektur bis 89,58 USD folgen könnte. (12.10.2022/ac/a/m)



