Paris (www.aktiencheck.de) - Die starke Eröffnungsphase am Dienstag wurde bei Brent zum Abverkauf genutzt, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen sei im Handelsverlauf auch unter die Unterstützung bei 76,70 USD klar zurückgerutscht.



Ausgehend von 75,48 USD sei bei Brent zunächst eine Gegenbewegung möglich. Der Spielraum sei bis zur Hürde bei 76,70 USD jedoch vorerst begrenzt. Darunter drohe eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 72,51 USD. Schaffe es Brent nochmals über 76,70 USD hinaus, könnte ein Anstieg in Richtung 77,77 USD nochmals anstehen, bevor dort der kurzfristige Abwärtstrend belaste. (03.01.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.