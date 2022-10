Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte auch am Mittwoch weiter ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Test des mehrtägigen Aufwärtstrends und gleichermaßen zu einem Rückfall unter den zuvor durchbrochenen mittelfristigen Abwärtstrend gekommen.



Nachdem der Abwärtstrend wieder unterschritten worden sei und sich der Ausbruch zunächst als Bullenfalle darstelle, bestehe die Gefahr eines erneuten Rücklaufs. Abgaben bis in den Bereich der 89,58 USD könnten folgen. Erst oberhalb der 99,19 USD werde es nachhaltig bullisch, was abzuwarten bleibe. (13.10.2022/ac/a/m)



