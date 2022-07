Kommunale Verschuldung steigt um 794 Millionen Euro



Methodische Hinweise:



Im nachgewiesenen Schuldenstand ist nur der Nennbetrag der aufgenommenen Schulden (ohne anfallende Zinszahlungen) enthalten. Für zukünftig fällige Zinszahlungen, die aufgrund der aktuellen Entwicklungen vermutlich ansteigen werden, müssen gegebenenfalls neue Schulden aufgenommen werden.



Die in der jährlichen Schuldenstatistik nachgewiesenen Schuldenstände können von den haushaltsmäßigen Schuldenständen abweichen.



Die Verschuldung der Länder enthält auch die empfangenen Barsicherheiten aus Derivatgeschäften der Länderkernhaushalte (zum Beispiel Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2021 in Höhe von 949,3 Millionen Euro).



Weitere methodische Hinweise und Daten, einschließlich der Erläuterungen zu Abweichungen der haushaltsrechtlichen Darstellung von der amtlichen Statistik, enthält der erstmalig erscheinende Statistische Bericht "Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts" sowie die letztmalig erscheinende Fachserie 14 Reihe 5 "Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts". Die Ergebnisse sind außerdem in der Datenbank GENESIS-Online (Tabelle Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (71321-0005) verfügbar. Wichtige Informationen sind im Qualitätsbericht zu finden. (28.07.2022/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2021 mit 2.321,1 Milliarden Euro verschuldet, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie Destatis nach endgültigen Ergebnissen weiter mitteilt, entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 27.922 Euro. Das waren 1.782 Euro mehr als Ende 2020 (26.140 Euro). Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.Die öffentliche Verschuldung zum Jahresende 2021 stieg gegenüber dem Jahresende 2020 um 6,8% oder 148,3 Milliarden Euro auf den höchsten jemals in der Schuldenstatistik gemessenen Schuldenstand. Der Anstieg ist insbesondere beim Bund, aber auch bei einigen Ländern weiterhin auf Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zurückzuführen.Schulden des Bundes steigen um gut 10%Der Bund war Ende 2021 mit 1.548,5 Milliarden Euro verschuldet. Der Schuldenstand stieg damit gegenüber dem Jahresende 2020 um 10,3 % beziehungsweise 145,0 Milliarden Euro. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl Deutschlands betrugen die Schulden des Bundes 18.627 Euro pro Kopf (2020: 16.884 Euro).Die Schulden der Länder sind im Vorjahresvergleich um 0,4% beziehungsweise 2,5 Milliarden Euro auf 638,5 Milliarden Euro gestiegen. Der durchschnittliche Schuldenstand pro Kopf betrug 7.680 Euro (2020: 7.651 Euro). Dieser war in den Stadtstaaten am höchsten, wobei er in Bremen bei 53.834 Euro (2020: 58.035 Euro), in Hamburg bei 19 106 Euro (2020: 19.181 Euro) und in Berlin bei 16.897 Euro (2020: 16.307 Euro) lag. Der Rückgang in Bremen beruht vor allem auf den gegenüber dem Jahresende 2020 geringeren Schuldenaufnahmen für die Bereitstellung von Barsicherheiten für Derivatgeschäfte. Zu beachten ist, dass die Stadtstaaten anders als die Flächenstaaten auch kommunale Aufgaben wahrnehmen.Die Flächenländer verzeichneten im Jahr 2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 6 562 Euro (2020: 6.517 Euro). Am höchsten war die Verschuldung je Einwohnerin und Einwohner im Saarland mit 14.811 Euro (2020: 14.737 Euro), gefolgt von Schleswig-Holstein mit 11.391 Euro (2020: 11.002 Euro). Die Verschuldung pro Kopf war im Ländervergleich in Bayern mit 1.512 Euro (2020: 1.359 Euro) und in Sachsen mit 1 554 Euro (2020: 1.244 Euro) auch 2021 am niedrigsten, obwohl hier die höchsten prozentualen Zuwächse der Schuldenstände gegenüber 2020 (Bayern (+11,5%), Sachsen (+24,4%)) ermittelt wurden. In Sachsen ergab sich der Anstieg der Verschuldung zu einem großen Teil aus Aufnahmen für den "Corona-Bewältigungsfonds" sowie aus einer Umschichtung der Kredite von Kreditgebern aus dem öffentlichen Bereich zu Kreditgebern aus dem nicht-öffentlichen Bereich. Die Steigerung in Bayern resultierte insbesondere aus einem höheren Ausgabebedarf für Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie.