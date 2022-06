Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Kurzprofil Occidental Petroleum:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen. Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (23.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Warren Buffett zeige sich in diesem Bärenmarkt sehr aktiv und habe bereits ein Drittel seiner Bargeldreserven in Aktien und Übernahmen investiert. Im ersten Quartal habe sich die angelegte Summe von Berkshire Hathaway auf unglaubliche 51 Milliarden Dollar belaufen. Nun habe der Investmentstar erneut bei dieser Ölgesellschaft zugeschlagen.Wie nun aus einer Pflichtmitteilung der SEC bekannt geworden sei, habe Buffett in der vergangenen Woche seinen Anteil bei Occidental Petroleum um 9,6 Millionen Aktien im Volumen von 529 Millionen Dollar aufgestockt. Damit besitze das Investmentgenie 152,7 Millionen Occidental-Aktien im Gesamtwert von knapp 8,52 Milliarden Dollar. Das entspreche über 16 Prozent der Gesamtanteile.Buffett habe bereits im vergangenen März und Mai über sechs Milliarden Dollar in Occidental investiert. Es sei davon auszugehen, dass weitere Käufe schon bald folgen würden. Er habe sich nämlich im Rahmen eines Deals 2019 Optionen gesichert, die Position auf insgesamt 22 Prozent der Anteile an Occidental auszubauen.Damit könnte er auch die Komplettübernahme des Öl-Konzerns vorbereiten. Darauf würden jedenfalls seine früheren Aussagen hindeuten: "Wir haben angefangen zu kaufen, und haben dann so viel gekauft, wie möglich war", habe Buffett bereits am 7. März gegenüber CNBC gesagt, als seine ersten Zukäufe in diesem Jahr bekannt geworden seien.Buffett habe damals auch die Vorstandschefin von Occidental Vicki Hollub in höchsten Tönen gelobt: "Ich lese alles. Sie macht genau das, was auch ich als CEO machen würde", so Buffett.Anleger können den Wert auf ihre Watchlist setzen und einen Blick auf andere laufende Empfehlungen aus der Öl-Branche wie Shell, BP und TotalEnergies werfen, so Emil Jusifov. Berkshire bleibe ein Basisinvestment. (Analyse vom 23.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: