Kurzprofil Occidental Petroleum:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen.



Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (29.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Occidental Petroleum Corporation (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Anfang letzten Jahres schlage Investorenlegende Warren Buffett immer wieder bei Occidental Petroleum zu. Wie heute bekannt geworden sei, habe Berkshire Hathaway seine Beteiligung am Energiekonzern weiter aufgestockt. Damit halte Buffett inzwischen über 25 Prozent an Occidental.Spekulationen um eine vollständige Übernahme habe Warren Buffett bei der Vorstellung des jüngsten Quartalsberichtes zwar eine Absage erteilt. Sein Interesse am vornehmlich in Texas tätigen Öl- und Gasförderer scheine Buffett aber nicht verloren zu haben, ganz im Gegenteil: Denn Berkshire habe weitere 2,1 Mio. Anteile mit einem Gesamtwert von 122 Mio. Dollar erworben.Dadurch halte die Holdinggesellschaft mit 25,1 Prozent erstmals mehr als ein Viertel aller Anteilsscheine und sei hinter der Investmentgesellschaft Dodge & Cox, die rund zehn Prozent aller ausstehenden Aktien halte, der größte Eigner des Konzerns.An Occidental dürften Buffett vor allem die hohen Cashflows gefallen. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,1 sei Oxy, wie der Energiekonzern gerne abgekürzt werde, äußerst günstig bewertet. Und das sowohl im Vergleich zum Branchendurchschnitt, der etwa zehn Prozent höher liege, als auch im Vergleich zur historischen Bewertungen der Aktie, der gegenüber Occidental aktuell mit einem Abschlag von 36 Prozent handle.Warren Buffett stocke seine Beteiligung am Öl- und Gasförderer Occidental Petroleum weiter auf und halte damit inzwischen mehr als ein Viertel aller Anteile. Neben einem günstigen Kurs-Cashflow-Verhältnis dürften dabei auch strategische bzw. politische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Unter 60 Dollar, dem von Buffett präferierten Preis, könnte Berkshire weitere Anteile kaufen. Mit einer Übernahme ist laut eigener Aussage aber nicht zu rechnen, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Occidental Petroleum-Aktie. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link