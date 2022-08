Börsenplätze Occidental Petroleum-Aktie:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen. Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (22.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der andauernden Energiekrise erlebe die Ölbranche derzeit einen Boom. Die im Öl- und Gasgeschäft tätigen Unternehmen würden einen Rekordgewinn nach dem anderen schreiben. Darunter befinde sich auch Occidental Petroleum, dessen Aktie am Freitag um rund zehn Prozent gestiegen sei. Grund sei Mal wieder eine Nachricht aus dem Umfeld von Warren Buffett.Das Investmentgenie habe am 17. Juli bei der Federal Regulatory Commission (FERC) beantragt, seine bestehende Position auf 50 Prozent der Gesamtanteile ausbauen zu dürfen. Nun habe die Behörde ihre Bewilligung erteilt. Die vorgeschlagene Transaktion sei mit dem öffentlichen Interesse vereinbar und werde daher genehmigt, habe Carlos D. Clay, amtierender Direktor der Energiebehörde, gegenüber Bloomberg gesagt.Damit komme Buffett der Übernahme des Ölunternehmens immer näher. Er habe bereits zu Beginn des Jahres angefangen, über seine Holding Berkshire Hathaway Occidental-Papiere einzusammeln und seitdem seine Position schrittweise aufgebaut. Zuletzt habe er seinen Anteil auf rund 20 Prozent erhöht.Berkshires sukzessive Käufe von Occidental-Aktien seien typisch für Buffett, wenn er eine Übernahme des Unternehmens vorbereite. Ähnlich sei er beispielsweise bei der Versicherungsgesellschaft Geico und bei Burlington Northern Santa Fe (Mutter der Eisenbahngesellschaft BNSF Railway) vorgegangen.Daher bleibt "Der Aktionär" bei seiner bullishen Einschätzung und empfiehlt Anlegern bei der Öl-Aktie an Bord zu bleiben, so Emil Jusifov. (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link