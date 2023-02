NYSE-Aktienkurs Occidental Petroleum-Aktie:

64,70 USD -1,39% (13.02.2023)



ISIN Occidental Petroleum-Aktie:

US6745991058



WKN Occidental Petroleum-Aktie:

851921



Ticker-Symbol Occidental Petroleum-Aktie:

OPC



NYSE-Symbol Occidental Petroleum-Aktie:

OXY



Kurzprofil Occidental Petroleum:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen.



Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (14.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Neil Mehta, Aktienanalyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) von "neutral" auf "buy" herauf.In den letzten sechs Monaten seien die Aktien von Occidental hinter denen anderer Unternehmen zurückgeblieben, was auf Bedenken hinsichtlich der Höhe der Investitionsausgaben für 2023, ein "unruhiges" Ölmakro und die Ungewissheit über die Bewertung des kohlenstoffarmen Segments zurückzuführen sei, so der Analyst. Von hier aus betrachte er Teile der Occidental-Story, die unterschätzt würden, einschließlich des Umfangs des freien Cashflows, der an die Aktionäre zurückfließen könne, und seines Upstream-Portfolios. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei "schwer mit der Qualität der zugrundeliegenden Vermögenswerte und der Cashflow-Power über einen Zyklus hinweg in Einklang zu bringen", schreibe Mehta.Neil Mehta, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Occidental Petroleum-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel laute 81,00 USD. (Analyse vom 14.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Occidental Petroleum-Aktie:61,15 EUR +1,26% (14.02.2023, 11:56)