Börsenplätze Occidental Petroleum-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Occidental Petroleum-Aktie:

53,05 EUR +1,14% (11.12.2023, 17:26)



NYSE-Aktienkurs Occidental Petroleum-Aktie:

57,0674 USD +1,06% (11.12.2023, 17:13)



ISIN Occidental Petroleum-Aktie:

US6745991058



WKN Occidental Petroleum-Aktie:

851921



Ticker-Symbol Occidental Petroleum-Aktie:

OPC



NYSE-Symbol Occidental Petroleum-Aktie:

OXY



Kurzprofil Occidental Petroleum:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen. Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Occidental Petroleum habe am Montag bekannt gegeben, den texanischen Schieferbohrer CrownRock für rund zwölf Milliarden Dollar zu übernehmen. Die Transaktion solle offiziell im ersten Quartal 2024 über den Tisch gehen und auch Warren Buffett solle als großer Aktionär beim Deal seine Finger im Spiel gehabt haben.Occidental plane, die Transaktion durch die Aufnahme von 9,1 Milliarden Dollar neuer Schulden und die Ausgabe von Aktien im Gegenwert von rund 1,7 Milliarden Dollar zu finanzieren. Obwohl die Bilanz des Unternehmens dadurch zunächst belaste und die Altaktionäre verwässert würden, notiere das Papier des Ölproduzenten am Montagnachmittag nur leicht im Minus.CrownRock sei mit einer Produktion von 150.000 Barrel Öläquivalent pro Tag der drittgrößte nicht börsennotierte Produzent im Permbecken und verfüge über Assets, die die von Occidental gut ergänzen würden.Mit dem Deal konsolidiere sich die Branche weiter, insbesondere im Permbecken. Denn in diesem Jahr habe nicht nur Exxon Mobil die Übernahme von Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden Dollar verkündet, sondern auch Chevron die Akquisition von Hess in Höhe von 53 Milliarden Dollar.Mit der Übernahme von CrownRock durch Occidental komme es in diesem Jahr zum dritten Multi-Milliarden-Deal im Ölsektor. Occidental, Exxon Mobil und Chevron hätten ihre Vormachtstellungen damit ausgebaut und es scheine ein Oligopol im amerikanischen Ölsektor zu entstehen. Einzig die schwachen Ölpreise stehen der nächsten Rally bei den Produzenten derzeit noch im Weg, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link