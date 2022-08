Börsenplätze Occidental Petroleum-Aktie:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen. Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (04.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der legendäre Investor Warren Buffett habe über seine Holding Berkshire Hathaway in diesem Jahr bereits über 50 Milliarden Dollar in Aktien und Übernahmen investiert. Das meiste Geld sei dabei neben der Akquisition von Alleghany in das Ölunternehmen Occidental Petroleum geflossen. Nun würden auch viele Privatanleger auf den Zug springen.Seit März dieses Jahres baue Buffett seinen Anteil an der Occidental-Aktie schrittweise auf. Seit dem letzten Kauf im Juli besitze er bereits 19,4 Prozent an der US-Firma im Wert von über elf Milliarden Dollar der Gesamtanteile.Wichtig: Damit dürfte Buffetts Hunger nach dem Ölwert noch nicht gestillt sein. Buffett habe sich nämlich bereits Optionen gesichert, die Position auf mindestens 26 Prozent der Anteile an Occidental auszubauen.Das hohe Interesse der Privatanleger an der Occidental-Aktie könnte sich auszahlen. "Der Aktionär" halte es für wahrscheinlich, dass Warren Buffett das Ölunternehmen komplett übernehmen möchte. Wenn das "Orakel aus Omaha" seine restlichen Optionen ausübe, würde er fast 30 Prozent der Occidental-Anteile besitzen und könnte den Aktionären ein Übernahmeangebot machen.Anleger bleiben bei der Öl-Aktie an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Occidental Petroleum-Aktie. (Analyse vom 04.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link