Börsenplätze Occidental Petroleum-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Occidental Petroleum-Aktie:

55,10 EUR -2,22% (20.02.2024, 21:56)



NYSE-Aktienkurs Occidental Petroleum-Aktie:

59,26 USD -2,08% (20.02.2024, 21:45)



ISIN Occidental Petroleum-Aktie:

US6745991058



WKN Occidental Petroleum-Aktie:

851921



Ticker-Symbol Occidental Petroleum-Aktie:

OPC



NYSE-Symbol Occidental Petroleum-Aktie:

OXY



Kurzprofil Occidental Petroleum:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen. Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (20.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) unter die Lupe.Die Börsenlegende Warren Buffett habe trotz seines stolzen Alters weiterhin ein gutes Gespür für aussichtsreiche Investments. Im Sommer 2023 habe er immer mehr Aktien von Erdöl-Unternehmen Occidental Petroleum gekauft. Nun seien Pläne über einen Mega-Deal veröffentlicht worden.Die Aktie von Western Midstream Partners sei um 7,2% im Dienstagshandel nach oben geschossen. Nach der Veröffentlichung eines Berichtes bei Reuters, dass Occidental Petroleum einen Verkauf des auf Erdgas fokussierten Pipeline-Betreibers prüfe, der einen Marktwert von mehr als 18 Mrd. USD inklusive Schulden habe.Western Midstream arbeite mit der Citigroup an einem Verkaufsprozess, und JPMorgan Chase berate Occidental dem Bericht zufolge dabei, wie es den größtmöglichen Wert aus seiner Beteiligung an Western Midstream ziehen könne. Western Midstream ziehe dem Bericht zufolge das Interesse mehrerer großer Unternehmen an, darunter Enterprise Products Partners, Kinder Morgan und Williams Cos., sowie P-E-Firmen und Infrastrukturfonds.Die Aktie von Occidental Petroleum zeige sich bisher noch eher unbeeindruckt. Der Titel notiere im aktuellen Handel rund 2,1% tiefer. Die Bullen würden weiter an einen Ausbruch über die wichtige 200-Tage-Linie bei aktuell 60,71 USD arbeiten. Gelinge der Ausbruch, werde ein technisches Kaufsignal ausgelöst. Auf der Unterseite stütze der massive Unterstützungsbereich zwischen 55 und 56 USD, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link