Kurzprofil Occidental Petroleum:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen.



Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (29.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) unter die Lupe.Die Investmentlegende Warren Buffett besitze momentan Aktien von Occidental Petroleum, deren Wert (noch) rund zwölf Milliarden Dollar betrage. Denn ein Ende des jüngsten Kursrutsches sei nicht in Sicht. Im Gegenteil: Charttechnisch betrachtet könnte es jetzt erst richtig losgehen und das anvisierte Trading-Ziel erreicht werden.Vor zwei Monaten habe "Der Aktionär" zum Short bei Occidental geraten. Seitdem habe die Aktie 15 Prozent und Buffett rund 1,8 Milliarden Dollar verloren. Doch es könnte für den 92-Jährigen noch schlimmer kommen, denn es bestehe ein weiteres Abwärtspotenzial von circa 40 Prozent.Der Chart habe eine Schulter-Kopf-Schulter Formation gebildet und nicht nur den GD200 bei 64,08 Dollar, sondern auch die seit April intakte Aufwärtstrendlinie unterschritten. Das sei als starkes Verkaufssignal zu werten. Die dritte Korrekturwelle sollte damit begonnen haben.Auf dem Ein-Stunden-Chart sehe man, dass der Kurs die Trendlinie unterschritten und erneut angelaufen habe. Jedoch habe er sie nicht nachhaltig überwinden können, was ein weiteres Indiz für tiefere Kurse sei.Die Occidental-Aktie sei technisch angeschlagen und sie habe noch viel Platz nach unten. Wer bereits Positionen besitze, könne den Stopp auf Einstieg nachziehen. Trader, die noch nicht Short seien, hätten jetzt eine gute Gelegenheit den Schein mit der WKN MD2H85 zu kaufen. Der Stopp werde bei 1,11 Euro gesetzt, der Gewinn bei 4,00 Euro realisiert. (Analyse vom 29.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link