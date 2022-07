Börsenplätze O'Reilly Automotive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs O'Reilly Automotive-Aktie:

650,30 EUR +0,68% (07.07.2022, 15:25)



NASDAQ-Aktienkurs O'Reilly Automotive-Aktie:

657,75 USD +1,58% (06.07.2022, 22:00)



ISIN O'Reilly Automotive-Aktie:

US67103H1077



WKN O'Reilly Automotive-Aktie:

OM6



Ticker-Symbol O'Reilly Automotive-Aktie:

TKA



NASDAQ-Symbol O'Reilly Automotive-Aktie:

ORLY



Kurzprofil O'Reilly Automotive Inc.:



O'Reilly Automotive Inc. (ISIN: US67103H1077, WKN: A1H5JY, Ticker-Symbol: OM6, NYSE-Symbol: ORLY) mit Sitz in Springfield im US-Bundesstaat Missouri ist einer der größten amerikanischen Händler von Autoteilen. Die Produkte werden unter eigenen Marken und unter Fremdmarken verkauft. (07.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - O'Reilly Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die O'Reilly Automotive-Aktie (ISIN: US67103H1077, WKN: A1H5JY, Ticker-Symbol: OM6, NASDAQ-Symbol: ORLY) unter die Lupe.Einzelhandelsaktien hätten bis zum Absturz der Branchengrößen Target und Walmart als sicherer Hafen und Schutz vor Rezessions- und Inflationsrisiken gegolten. Wie die letzten Quartalszahlen gezeigt hätten, würden sie dieser Rolle angesichts steigender Kosten nicht gerecht. Innerhalb der Branche würden sich aber Ersatz- und Autoteilehändler gegen den Trend stemmen. O'Reilly Automotive sei ein Wert, der aktuell die attraktivste Trading-Chance verspreche.Ersatzteilhändler für Autoteile würden derzeit gleich doppelten Rückenwind erhalten. Einerseits würden sich Verbraucher angesichts steigender Preise dem Verlust ihrer Kaufkraft ausgesetzt sehen. Finanzielle Spielräume würden dadurch schwinden, was die Lust auf und den Mut zu größeren Anschaffungen wie einem Neuwagen verringere. Umgekehrt steige dadurch die Attraktivität, besonders teure Güter wie Immobilien und Automobile länger instand zu halten, zu reparieren und regelmäßig zu warten.Wer sich andererseits ein neues Auto leisten möchte, müsse angesichts der Chip-Krise und des anhaltenden Halbleitermangels oft monatelang auf die Auslieferung warten. Wer währenddessen auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen sei, werde dessen Lebensdauer ebenfalls zu verlängern versuchen. Um einen Besuch bei den beiden Branchengrößen Autozone und O'Reilly Automotive führe in diesem Fall kein Weg vorbei.Diese Konsolidierung nähere sich ihrem Ende, denn die Aktie sei zurück am Widerstandsbereich zwischen 650 und 665 USD. Gelinge es dem Papier von O'Reilly Automotive, 665 USD nachhaltig zu überwinden, dürfte die noch offene Kurslücke bei 708 USD rasch geschlossen und ein neuer Anlauf in Richtung der bisherigen Allzeithochs bei 750 USD gestartet werden. Unterstützungen würden bei 620 und 600 USD warten, das eröffne Tradern ein übersichtliches Setup.O'Reilly Automotive werde in Erwartung eines Anhaltens der jüngsten Erholung gekauft. Neben dem fundamentalen Rückenwind erhalte die Aktie Unterstützung hierfür durch die Aufwärtstrends im Relative-Stärke-Index, sowie dem Momentum-Indikator und dem MACD. Chancen für Gewinnmitnahmen würden sich nach dem erfolgreichen Gap-Close bei 707 USD und neuen Allzeithochs ergeben. Stopps könnten verlustscheue Anleger bei 620 USD, risikoaffinere bei 600 USD setzen. Sollte die US-Regierung eine Aussetzung der China-Zölle beschließen, dürften Einzelhändler überproportional profitieren, allzu lange sollte also nicht gewartet werden.Bei O'Reilly Automotive stimme die Story, kurzfristig könnte die Aktie von positivem Newsflow profitieren. Ein ebenso übersichtliches wie aussichtsreiches technisches Setup sorge für eine attraktive Trading-Chance, die sich Anleger nicht entgehen lassen sollten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link