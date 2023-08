Börse Stuttgart-Aktienkurs OVB Holding-Aktie:

21,60 EUR -0,92% (02.08.2023, 14:30)



ISIN OVB Holding-Aktie:

DE0006286560



WKN OVB Holding-Aktie:

628656



Ticker-Symbol OVB Holding-Aktie:

O4B



Kurzprofil OVB Holding AG:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von der Existenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten bis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuell in 15 europäischen Ländern aktiv. 5.465 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 4,05 Millionen Kunden. 2020 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Erträge aus Vermittlungen in Höhe von 270,6 Mio. Euro sowie ein EBIT von 14,9 Mio. Euro.



Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (02.08.2023/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":Oliver Vollbrecht, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) unter die Lupe.Kurzfristig sei die Marge der OVB Holding AG unter Druck, auch wenn sich Vollbrecht vorstellen könne, dass die Ergebnisprognose für das laufende Jahr noch etwas Luft nach oben lasse. Zudem seien trotz sinkender Ergebnisse erneut EUR 0,90 Dividende je Aktie vorstellbar. Auch wenn die Dividendenrendite von rund 4% angesichts der Zinswende an Glanz eingebüßt habe, sei sie im Aktienumfeld weiterhin attraktiv. SRC Research und Pareto sähen die Aktie bei Kurszielen von EUR 24 bzw. 23 fair bewertet. Dem schließe sich Vollbrecht an. Perspektivisch würden der anhaltende Beratungsbedarf privater Haushalte und die Chance auf Wachstum durch regionale Expansion für den Wert sprechen.Wer mittelfristig denkt, kann jetzt oder bei Kursschwächen einsteigen, so Oliver Vollbrecht, Experte vom "Nebenwerte Journal". (Ausgabe 08/2023)Börsenplätze OVB Holding-Aktie: