DE000A0S9R37



A0S9R3



TR9



Kurzprofil OTRS AG:



Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) ist der operative Zweig der OTRS Gruppe, die weltweit Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Open Source Help Desk Software OTRS Help Desk und der Open Source IT Service Management Software OTRS ITSM anbietet. Zum Unternehmen gehören die fünf internationalen Tochterunternehmen in den USA, Mexiko, den Niederlanden, Malaysia und Hongkong.



Die OTRS Softwareprodukte werden zur Verbesserung des Kundenservices und IT Managements von Unternehmen weltweit verwendet. Die OTRS Gruppe ist dabei Eigentümer des Source Codes und Servicedienstleister zugleich, der seine Kunden mit Support, Beratung und kundenspezifische Softwareentwicklung betreut. Die Services umfassen Prozessdesign, Implementierungen, Anpassungen und Anwendungsunterstützung. Zu den Kunden zählen globale Unternehmen wie IBM, Amnesty International, NASA, Siemens, Lufthansa, Commerzbank und Nokia. (02.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - OTRS-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9).Die OTRS AG habe jüngst ihren H1-Bericht veröffentlicht und die Analystenprognosen sowohl umsatzseitig- als auch ergebnisseitig übertroffen. Wie von Hoffmann erwartet, sehe sich das Unternehmen jedoch einer anhaltenden Kundenzurückhaltung bei einer gleichzeitig erhöhten Kostenbasis ausgesetzt, sodass das zweite Halbjahr schlechter ausfallen dürfte.In der ersten Jahreshälfte habe OTRS seine Erlöse um 11,5% yoy auf 6,3 Mio. Euro steigern können. Dabei hätten die wiederkehrenden Erlöse leicht unterproportional um 8,1% yoy auf 5,6 Mio. Euro zugelegt, während die als "Hilfsumsätze" anzusehenden Umsätze aus Consultingleistungen um 52,0% yoy auf 0,7 Mio. Euro gestiegen seien. Insgesamt sei die Zahl der aktiven Verträge bei einer gleichbleibenden Churn-Rate von rd. 10% in H1 von 834 auf 839 und das Vertragsvolumen um 1,4% YTD auf 10,7 Mio. Euro gewachsen. Für das Gesamtjahr rechne OTRS mit einem Umsatzplus von rd. 5% auf ca. 12,4 Mio. Euro.Wie vom Vorstand kommuniziert aktiviere OTRS seit Beginn des GJ 2023 keine Eigenleistungen mehr. Während Hoffmann dieses Vorgehen begrüße, würden sich durch verbleibende AfA Ergebnisbelastungen einstellen. Darüber hinaus habe der höhere Personalbestand sowie die Einführung von SAP zu einer erhöhten Kostenbasis geführt. Insgesamt sei das bereinigte EBIT in H1 auf 0,03 Mio. Euro gefallen (H1/22: 0,12 Mio. Euro), das EBITDA habe 0,1 Mio. Euro betragen. Ergebnisseitig habe der Vorstand seine EBITDA-Prognose auf -0,5 bis -0,8 Mio. Euro (zuvor: ausgeglichen bis leicht negativ) gesenkt. Der op. CF habe sich aufgrund einer durch die SAP-Einführung verzögerten Rechnungsstellung, der Auflösung von PRAP für nicht abgerufene Leistungen und höheren Steuerzahlungen auf -1,5 Mio. Euro (Vj.: +0,8 Mio. Euro) belaufen.OTRS' Ergebnis sei derzeit von höheren operativen Kosten und Abschreibungen auf Eigenleistungen belastet. Aufgrund vertrieblicher Herausforderungen erwarte der Analyst 2024 ein Umsatzwachstum von 5,1% bei einem ausgeglichenem EBITDA.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die OTRS-Aktie und sein Kursziel i.H.v. 13,00 Euro. (Analyse vom 02.11.2023)