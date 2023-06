Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 13,00 Euro für die OTRS-Aktie. (Analyse vom 20.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) ist der operative Zweig der OTRS Gruppe, die weltweit Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Open Source Help Desk Software OTRS Help Desk und der Open Source IT Service Management Software OTRS ITSM anbietet. Zum Unternehmen gehören die fünf internationalen Tochterunternehmen in den USA, Mexiko, den Niederlanden, Malaysia und Hongkong.



Die OTRS Softwareprodukte werden zur Verbesserung des Kundenservices und IT Managements von Unternehmen weltweit verwendet. Die OTRS Gruppe ist dabei Eigentümer des Source Codes und Servicedienstleister zugleich, der seine Kunden mit Support, Beratung und kundenspezifische Softwareentwicklung betreut. Die Services umfassen Prozessdesign, Implementierungen, Anpassungen und Anwendungsunterstützung. Zu den Kunden zählen globale Unternehmen wie IBM, Amnesty International, NASA, Siemens, Lufthansa, Commerzbank und Nokia. (20.06.2023/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - OTRS-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9).Die OTRS AG, die 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feiere, habe jüngst ihren GB für das Jahr 2022 vorgelegt und die vorläufigen Zahlen bestätigt (Umsatz: 11,8 Mio. Euro; JÜ: 0,34 Mio. Euro).Während die wesentlichen KPIs durch die im April veröffentlichten vorläufigen Zahlen bereits bekannt gewesen seien, werte der Analyst insbesondere den Rekordgewinn der fünf noch nicht im GB konsolidierten internationalen Vertriebsgesellschaften in Höhe von 0,46 Mio. Euro (+5,3% yoy) äußerst positiv, die somit mehr als die Hälfte des Konzerngewinns erwirtschaftet hätten. Darüber hinaus hätten sich auch die erhaltenen Kundenanzahlungen erfreulich entwickelt, die ebenfalls auf einem Rekordniveau gelegen hätten (4,8 Mio. Euro; +12,0% yoy) und im laufenden Jahr verumsatzt würden.Auf operativer Ebene habe OTRS einerseits auf die seit 2022 beobachtbare Verlängerung der Sales-Zyklen durch ein verbessertes Targeting und die Einführung eines Partnerprogramms reagiert. Andererseits verfolge das Unternehmen produktseitig eine agile Entwicklungsstrategie und werde seine Software künftig mit "rolling releases" in kürzeren Abständen erweitern.Nach Unternehmensangaben sei der Personalaufbau in den letzten Monaten erfolgreich abgeschlossen worden. Mit rund 85 Mitarbeitern sehe sich OTRS auf Kurs, das avisierte mittelfristige Umsatzwachstum und die geplanten produktseitigen Entwicklungen zu stemmen, sodass mit der steigenden Erlösbasis die kurzfristige Rückkehr zur nachhaltigen Profitabilität möglich erscheine. Auf AG-Ebene rechne der Analyst 2025 mit einem positiven JÜ, wobei dieser auf Konzernebene angesichts der hohen Ergebnisbeiträge der Tochtergesellschaften bereits 2024 erreicht werden könnte.Da OTRS 2022 letztmalig eigenentwickelte Software aktiviert habe, jedoch zukünftig noch Abschreibungen auf die historischen Aktivierungen anfallen würden, werde das Ergebnis kurz- bis mittelfristig negativ verzerrt werden (in der FY-Guidance berücksichtigt). Da sich jedoch auf Cashflow-Ebene weitgehend keine Änderungen ergeben würden und sich die bereits starke Bilanzqualität nochmals verbessern werde, werte der Analyst den Schritt des Unternehmens positiv.OTRS‘ Ergebnis sei derzeit von höheren Personalkosten belastet. Da der Analyst in den nächsten Jahren eine Beschleunigung des Umsatzwachstums bei deutlich unterproportional wachsenden Kosten prognostiziere, dürfte das Unternehmen jedoch mittelfristig auf sein altes Profitabilitätsniveau zurückfinden. Zudem sollte mit der planmäßigen Veröffentlichung des Konzernabschlusses zur diesjährigen HV am 20. Juli die hohe wirtschaftliche Relevanz der Töchter künftig auch am Kapitalmarkt weiter an Visibilität gewinnen.