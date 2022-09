Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) ist der operative Zweig der OTRS Gruppe, die weltweit Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Open Source Help Desk Software OTRS Help Desk und der Open Source IT Service Management Software OTRS ITSM anbietet. Zum Unternehmen gehören die fünf internationalen Tochterunternehmen in den USA, Mexiko, den Niederlanden, Malaysia und Hongkong. Die OTRS Softwareprodukte werden zur Verbesserung des Kundenservices und IT Managements von Unternehmen weltweit verwendet. Die OTRS Gruppe ist dabei Eigentümer des Source Codes und Servicedienstleister zugleich, der seine Kunden mit Support, Beratung und kundenspezifische Softwareentwicklung betreut. Die Services umfassen Prozessdesign, Implementierungen, Anpassungen und Anwendungsunterstützung. Zu den Kunden zählen globale Unternehmen wie IBM, Amnesty International, NASA, Siemens, Lufthansa, Commerzbank und Nokia. (16.09.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - OTRS-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) weiterhin zu kaufen.OTRS habe gestern den H1-Bericht 2022 vorgelegt. Zudem habe das Unternehmen einen Earnings Call veranstaltet, in dem v.a. aktuelle Vertriebsherausforderungen thematisiert worden seien.Im abgelaufenen Halbjahr habe OTRS ein solides Umsatzwachstum von +7,3% yoy auf 5,6 Mio. Euro (Vj.: 5,2 Mio. Euro) verzeichnet. Dabei sei der überproportionale Zuwachs der wiederkehrenden Umsätze grundsätzlich positiv hervorzuheben, deren Anteil sich nunmehr auf 92,1% (H1/21: 88,5%) belaufe. Diese Entwicklung fuße jedoch auch auf einer geringeren Abschlussquote im Vertrieb, da die einmaligen und derzeit rückläufigen Beratungserlöse vor allem im Zuge der Gewinnung neuer Kunden erzielt würden. So habe OTRS trotz einer nahezu unveränderten Kündigungsrate in H1/22 einen leichten Rückgang des Vertragsbestands verzeichnet (Verträge zum 30.06.22: 815; 31.12.21: 819; 30.06.21: 789). So hätten sich nach Vorstandsangaben die Sales-Cycles im Laufe des zweiten Quartals mitunter sogar verdreifacht, da die Entscheidungsfindung bei der Einführung neuer Software-Tools vermehrt direkt durch die Geschäftsführung erfolge. Inzwischen habe sich die Vertragsanzahl wohlgemerkt wieder auf 825 erhöht.Ergebnisseitig habe OTRS einen starken Gewinneinbruch verzeichnet (EBIT: -66,5% yoy), der vornehmlich auf die laufende Investitionsoffensive zurückzuführen sei. Neben erhöhten Personalkosten (+17,1% yoy) im Zuge des Ausbaus der Mitarbeiterbasis stehe bei den sonstigen Aufwendungen demnach ein Anstieg von +41,2% yoy zu Buche (u.a. SAP-Einführung, Gartner-Kooperation und intensivierte IR-Aktivitäten).OTRS erziele trotz volatiler Marktbedingungen weiteres Wachstum. Zudem würden die initiierten Investitionen nach Erachten des Anaylsten die Marktstellung des Unternehmens verbessern. Dennoch zeige sich das Sentiment durch verstärkte Vertriebsherausforderungen bei einem gleichzeitigen Margenrückgang belastet.Nach Anpassung des Bewertungsmodells bestätigt Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die OTRS-Aktie mit einem neuen Kursziel von 19,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro). (Analyse vom 16.09.2022)