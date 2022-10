1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.



5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ORBIS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ORBIS-Aktie:

7,05 EUR -1,40% (11.10.2022, 09:13)



ISIN ORBIS-Aktie:

DE0005228779



WKN ORBIS-Aktie:

522877



Ticker-Symbol ORBIS-Aktie:

OBS



Kurzprofil ORBIS SE:



ORBIS (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, das auf die Branchen Industrie, Automotive, Konsumgüter und Handel ausgerichtet ist. Die Kernkompetenzen liegen in der Beratung von kundenorientierten Unternehmensprozessen (Costumer Relationship Management - CRM), unternehmensinternen Prozessen (Enterprise Resource Planning - ERP und Product Lifestyle Management - PLM) und von lieferantenorientierten Unternehmensprozessen (Supply Chain Management - SCM). Dabei verfolgt ORBIS einen durchgängigen Berateransatz von der strategischen und prozessorientierten Beratung über Technologieberatung und Systemintegration bis hin zur Multimediaberatung. Besondere Branchenkompetenz hat das Unternehmen in der Industrie und im Konsumgütersektor. (11.10.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ORBIS-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, bewertet die Aktie der ORBIS SE (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "kaufen" ein.Die ORBIS SE habe das erste Halbjahr 2022 sehr erfolgreich abgeschlossen und sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis über den Erwartungen gelegen. Damit habe sich der Aufwärtstrend auf der Erlösseite ungebrochen fortgesetzt und in diesem Jahr werde die Gesellschaft die Umsatzmarke von 100 Mio. Euro bereits deutlich hinter sich lassen.Der Trend zur Digitalisierung halte auch nach dem Abflauen der Corona-Pandemie unvermindert an. Hiervon könne auch ORBIS profitieren. Angesichts stark steigender Kosten führe an einer noch stärkeren Digitalisierung kein Weg vorbei, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da die Gesellschaft in diesem Bereich hervorragend positioniert sei, würden sich auch in Zukunft noch Wachstumspotenziale ergeben.Jedoch würden nun neben den Folgen der Pandemie auch noch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs drohen den Geschäftsverlauf negativ zu beeinflussen. Horrende Kostensteigerungen für Rohstoffe und Energie würden einigen Kundenunternehmen massiv zusetzen, sodass Projektverschiebungen möglich seien.Auch steige die Gefahr, dass Kunden in finanzielle Schwierigkeiten geraten würden. Durch die jüngsten Übernahmen habe sich ORBIS zusätzliches Personal an Bord geholt, das sonst nur schwer zu finden sei. Angesichts der gut gefüllten Kasse würden die Aktienanalysten von GSC Research es unverändert als probates Mittel erachten, den Wachstumskurs über Akquisitionen fortzusetzen. Als zusätzlicher Impuls komme die in den kommenden Jahren andauernde Umstellung auf SAP HANA hinzu.Infolge des massiven Anstiegs der Umlaufrendite seit ihrem letzten Research um fast 120 Basispunkte bei einem gleichzeitig merklich geringeren Peer-Group-KGV müssten die Aktienanalysten von GSC Research ihr Kursziel für die ORBIS-Aktie von 9,30 auf 8,70 Euro zurücknehmen.Seine Einschätzung für die ORBIS-Aktie belässt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, auf dem aktuellen Kursniveau jedoch unverändert bei "kaufen". (Analyse vom 11.10.2022)Mögliche Interessenkonflikte: