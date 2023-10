Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ORBIS-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs ORBIS-Aktie:

5,35 EUR 0,00% (10.10.2023, 10:45)



ISIN ORBIS-Aktie:

DE0005228779



WKN ORBIS-Aktie:

522877



Ticker-Symbol ORBIS-Aktie:

OBS



Kurzprofil ORBIS SE:



ORBIS (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, das auf die Branchen Industrie, Automotive, Konsumgüter und Handel ausgerichtet ist. Die Kernkompetenzen liegen in der Beratung von kundenorientierten Unternehmensprozessen (Costumer Relationship Management - CRM), unternehmensinternen Prozessen (Enterprise Resource Planning - ERP und Product Lifestyle Management - PLM) und von lieferantenorientierten Unternehmensprozessen (Supply Chain Management - SCM). Dabei verfolgt ORBIS einen durchgängigen Berateransatz von der strategischen und prozessorientierten Beratung über Technologieberatung und Systemintegration bis hin zur Multimediaberatung. Besondere Branchenkompetenz hat das Unternehmen in der Industrie und im Konsumgütersektor. (10.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ORBIS-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ORBIS SE (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) weiterhin mit "kaufen".Die ORBIS SE habe sich im ersten Halbjahr 2023 äußerst erfolgreich entwickelt. Sowohl bei Umsatz als auch operativem Ergebnis habe die Gesellschaft prozentual zweistellige Zuwächse verzeichnet. Allerdings sei das Währungsergebnis deutlich schwächer ausgefallen, so dass nach Steuern lediglich ein Plus von 4,7 Prozent auf 1,21 Mio. Euro verblieben sei. Dabei habe sich das Ergebnis je Aktie auf 12,8 Cent gestellt.Das Saarbrücker Unternehmen habe sich früh auf die zu erwartende Digitalisierung eingestellt und sich dabei in den vergangenen Jahren als wichtiger Partner der Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft positioniert. Dieser Wachstumstrend halte unverändert an und die Firmen würden auch aus Kosteneinsparungsgründen vermehrt auf Digitalisierung setzen. Hierbei spiele auch der Mangel an Fachkräften eine Rolle. Durch eine stärkere Digitalisierung könnten die Unternehmen einen Teil der fehlenden Fachkräfte kompensieren. Entsprechend sehe Renner bei diesem Thema für ORBIS auch in den kommenden Jahren noch enorme Wachstumschancen.Auch wenn sich dieser Trend nachhaltig durchsetzen werde, könnten die Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen Kundenunternehmen allerdings dazu veranlassen, einige geplante Projekte zu verschieben oder zunächst einmal auszusetzen. Zudem seien infolge der hohen Inflation weitere Kostensteigerungen beim Personalaufwand und zugekauften Dienstleistungen zu erwarten.Derzeit würden die liquiden Mittel sowie der Wert der sich im Bestand befindlichen eigenen Anteilsscheine mehr als 20 Prozent der Marktkapitalisierung der ORBIS SE abdecken. Trotz der operativ positiven Entwicklung habe sich der Aktienkurs seit Anfang August mit einem Rückgang um über 20 Prozent deutlich negativ entwickelt.Auf Basis ihres auf 8,90 Euro erhöhten Kursziels belässt Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, ihre Einschätzung für die ORBIS-Aktie bei "kaufen". (Analyse vom 10.10.2023)