Bonn (www.aktiencheck.de) - Die OPEC+ hat kürzlich beschlossen, die Ölproduktion ab November um 2 Millionen Fass/Tag (MB/d) zu kürzen, wobei die tatsächlichen Kürzungen bei 1-1,2 MB/d liegen dürften, so die Analysten von Postbank Research.



Diese Kürzungen würden trotz einer starken Backwardation an den Ölmärkten (mit der Laufzeit fallende Preise für Ölterminkontrakten) und Ölpreisen nahe 90 USD/Fass erfolgen. Angesichts der angespannten Ölmärkte dürften diese Produktionskürzungen die Ölpreise auf einem hohen Niveau halten. Darüber hinaus hätten sich die Aussichten auf eine Einigung mit dem Iran erheblich verschlechtert. Die westlichen Regierungen könnten gegenüber einem Lande, das gegen Demonstranten Gewalt anwende, nicht mit gutem Gewissen nachsichtig sein. Selbst die europäischen Länder, die bisher als Vermittler bei den Verhandlungen fungiert hätten, hätten aufgrund des Umgangs des Landes mit den Demonstrationen öffentlich eine härtere Gangart gegenüber dem Iran gefordert.



Fazit: Die Ölpreise dürften angesichts der Tatsache, dass die OPEC+ ihre Haltung zu Produktionskürzungen bestätigt habe, hoch bleiben. (CIO Week up front vom 17. Oktober 2022) (17.10.2022/ac/a/m)





