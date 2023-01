Russland habe seine Vormonatsproduktion verfestigen können, auch wenn das EU-Importverbot und die Preisobergrenze auf russisches Öl in Kraft getreten sei. Das liege u.a. daran, dass Russland zwar weniger Rohöl exportiert habe, jedoch hätten sich dafür die Lagerbestände Russlands erhöht. Ein Teil des russischen Erdöls dürfte aber auch an Länder ausgeführt worden sein, die sich nicht an dem Sanktionsregime beteiligen würden. Ansonsten würden Nigeria und Angola weiterhin maßgeblich zur Produktionslücke beitragen.



Die Lagerbestände der OECD-Staaten seien im November weiter gestiegen, getrieben durch OECD Europa. In der differenzierten Betrachtung zeige sich, dass die Lagerbestände für Rohöl zurückgegangen und für Ölprodukte angestiegen seien.



Für 2023 habe die OPEC ihre Nachfrageprognose leicht nach unten angepasst, wobei die Nachfrage für China und die USA nach unten korrigiert und für Europa unverändert gelassen worden sei. Die größte Veränderung der Prognose spiegle sich in der Nachfrage von China im ersten Quartal 2023. Diese sei deutlich nach oben angepasst worden, nachdem erwartet werde, dass die Maßnahmenlockerungen der Coronapolitik in China im Zuge der verstärkten Reisetätigkeit zu mehr Ölnachfrage führe.



Das nächste reguläre OPEC-Treffen sei am 4. Juni 2023. Des Weiteren würden sich ein Neun-Länder OPEC+ Monitoring Komitee am 1. Februar treffen, um aktuelle Marktbedingungen und gegebenenfalls Produktionsanpassungen vorzunehmen. Das Komitee werde von Saudi-Arabien und Russland geleitet. Adhoc-Treffen seien jederzeit möglich. (20.01.2023/ac/a/m)







