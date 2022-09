London (www.aktiencheck.de) - Das Treffen der OPEC+ endete am gestrigen Montag mit einer kleinen Überraschung, so Noah Barrett, Research Analyst für Energy & Utilities bei Janus Henderson Investors.



Die OPEC+ habe beschlossen, das Fördervolumen um 100.000 Barrel/Tag zu drosseln, und damit die im letzten Monat von der Gruppe angekündigte Erhöhung des Fördervolumens um 100.000 Barrel/Tag rückgängig gemacht. In absoluten Zahlen habe die Verringerung des Fördervolumens um 100.000 Barrel/Tag keine große Auswirkung auf das globale Fördergleichgewicht. Die Signalwirkung dieses Schrittes sei jedoch wichtig. Er zeige, dass die OPEC+ die Nachfrage sehr genau beobachte und versuche, das Angebot zu steuern, um die Ölpreise niedrig zu halten.



Mehrere Länder (vor allem die USA) hätten die OPEC+ aufgefordert, ihr Fördervolumen zu steigern. Die geringe Erhöhung, die vor einem Monat erfolgt sei, sei nun wieder aufgehoben, womit die OPEC+ eindeutig signalisiere, dass sie sich externen Forderungen nicht beugen werde. Für die Zukunft sei mit einer anhaltenden Volatilität der Ölpreise zu rechnen, wobei die globalen Nachfrageindikatoren die Preisentwicklung bestimmen würden. (06.09.2022/ac/a/m)





