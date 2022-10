London (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch kündigte die OPEC+ eine Drosselung der Fördermenge um 2 Mio. Barrel pro Tag gegenüber den derzeitigen Mengen an, so Noah Barrett, Research Analyst for Energy & Utilities, bei Janus Henderson Investors.Positiv zu vermerken sei, dass die OPEC+ signalisiere, dass sie die Ölpreise stützen wolle (weiche Untergrenze bei 80 USD/Barrel), und dass jedes vom Markt genommene Ölangebot einen Preisanstieg begünstige. Obwohl die chinesische Ölnachfrage enttäuscht habe, das russische Ölangebot stabiler als erwartet gewesen sei, eine umfangreiche Freigabe von SPR-Fördermengen erfolgt sei und makroökonomische Bedenken hinsichtlich einer weltweiten Rezession aufgekommen seien, hätten sich die Ölpreise bemerkenswert gut gehalten, und die Brent-Preise seien in den letzten Monaten nur kurzzeitig unter 85 USD gefallen. Nach Ansicht von Barrett werde diese Kürzung der OPEC+ die Preise auf dem derzeitigen Niveau halten. Es bestehe allerdings das Risiko, dass die Preise wieder dreistellig würden, sollte es Anzeichen für eine Verbesserung der weltweiten Nachfrage (insbesondere in China) und/oder eine deutliche Verringerung des russischen Angebots geben, wenn die Embargos greifen würden.Im Vergleich zur früheren Politik scheine sich die OPEC+ zunehmend darauf zu konzentrieren, das Angebot an kurzfristigen Preisen und Datenpunkten auszurichten. Sollte die Nachfrage wieder anziehen und die Ölpreise überhitzen, könnte es bei der nächsten Sitzung in zwei Monaten zu einer Erhöhung des Angebots kommen. (07.10.2022/ac/a/m)