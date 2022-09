Des Weiteren würden die G7-Staaten vor dem Hintergrund des Ukraine-Russland-Konflikts eine Preisobergrenze auf russisches Öl zu verhängen planen, wobei noch unklar sei, auf welchem Niveau diese liegen solle. Die G7-Staaten würden weitere Länder, insbesondere China und Indien, die seit dem Konflikt deutliche Mehrimporte an Öl aus Russland beziehen würden, für ihren Plan gewinnen wollen. Damit Indien dem Vorhaben nicht beitrete, biete Russland Indien einen größeren Preisnachlass auf russisches Öl an.



Der Ölpreis sei zuletzt leicht angestiegen, befinde sich jedoch seit dem Hoch im Juni in einem Abwärtstrend. Die Preissenkung folge aus den größer werdenden Sorgen, dass steigende Zinsen und der Konjunkturabschwung die Ölnachfrage dämpfen würden. Auch Sorgen vor schärferen Coronamaßnahmen in China und der daraus resultierenden geringeren Ölnachfrage würden zum Rückgang des Ölpreises beitragen. Immer wieder würden sich allerdings auch Angebotsängste vor dem Hintergrund des nahenden Winters durchsetzen, was kurzfristig - wie jüngst zu beobachten - den Preisen wieder Auftrieb gebe.



Die OPEC habe ihre Ölnachfrageprognose für 2022 und 2023 insgesamt unverändert gelassen. Insbesondere für 2022 und 2023 sei die Schätzung für China und USA nach unten und für Europa nach oben angepasst worden.



Die nächste OPEC Plus-Sitzung finde am 05. Oktober 2022 statt.





Die Produktion der OPEC Plus hat sich im August im Vergleich zum Vormonat marginal erhöht, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Da sich die Organisation vor einigen Monaten auf eine Produktionsausweitung im Monat August um 648.000 Barrel/Tag geeinigt habe, sei die Produktionslücke (Differenz zwischen vereinbarter und tatsächlicher Produktion) deutlich um etwa 600.000 Barrel/Tag angestiegen. Für den Monat Oktober hätten die OPEC Plus-Länder eine Produktionskürzung um 100.000 Barrel/Tag beschlossen. Auch wenn diese Produktionsdrosselung etwa 0,23% der vereinbarten Produktion insgesamt entspreche (diese liege bei momentan 43,854 Mio. Barrel/Tag), sei es dennoch ein Signal an die Märkte, dass die Organisation bereit sei, proaktiv den Markt zu stabilisieren. Daher sei es durchaus denkbar, dass erneute und größere Produktionskürzungen beschlossen werden könnten, falls der Ölpreis weiter sinke.