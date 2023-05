Im März sei die Produktion der OPEC Plus um etwa 260.000 Barrel/Tag zurückgegangen. Für diesen Produktionsrückgang sei Russland verantwortlich, dessen Produktion um genau diesen Betrag geschrumpft sei. Die Produktionseinbuße, die Russland zu vermelden habe, gehe auf mehrere Faktoren zurück. Zum einen sei die Produktion durch die G7-Preisobergrenze auf russisches Öl, die Ende 2022 beschlossen worden sei, erschwert worden, zum anderen hätten auch die EU-Importverbote für russisches Rohöl und Ölprodukte dazu beigetragen. Diese seien Anfang Februar 2023 in Kraft getreten. Infolgedessen hätten russische Offizielle beginnend ab März bis Ende 2023 einen Quotenrückgang um insgesamt 500.000 Barrel/Tag angekündigt, der Rückgang um 260.000 Barrel/Tag scheine demnach ein erster Schritt in diese Richtung zu sein.



Zuletzt sei der Ölpreis wieder gefallen. Als Grund sähen die Analysten eine zunehmende Furcht vor einer Rezession oder zumindest einer deutlichen Wachstumsverlangsamung in den USA



Für China sei die Öl-Nachfrageprognose von der OPEC nach oben angepasst worden, da die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Quartal stärker als erwartet ausgefallen sei. Für Europa und die USA seien leichte Anpassungen nach unten vorgenommen worden, da man in der zweiten Jahreshälfte mit einem schwächeren Wachstum rechne.



Das nächste reguläre OPEC-Treffen sei am 4. Juni 2023. Adhoc-Treffen seien jederzeit möglich. (02.05.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC Plus hat bei ihrer Sitzung am 3. April überraschenderweise eine Quotenkürzung, beginnend ab Mai, um 1,15 Million Barrel/Tag angekündigt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Damit folge die Organisation dem Beispiel Russlands, das bereits vor einigen Wochen einen Produktionsrückgang um 500.000 Barrel/Tag, beginnend ab März, bekannt gegeben habe. Dementsprechend handle es sich insgesamt um eine Quotenkürzung von 1,65 Million Barrel/Tag. Da einige der OPEC-Länder, die ihre Produktion ab Mai kürzen würden, die Quoten so oder so verfehlt hätten, werde sich die Kürzung der Quoten nicht 1:1 in den Produktionsrückgängen widerspiegeln.