Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Ölmärkten, die den dritten Monat in Folge Preisrückgänge hinnehmen mussten, zeichnete sich letzte Woche durch erhebliche Unsicherheiten aus, so die Analysten von Postbank Research.Saudi-Arabien habe kürzlich die Möglichkeit von Produktionskürzungen seitens OPEC+ als Reaktion auf makroökonomische Befürchtungen angesprochen. Hinzu komme, dass die Versorgungslage in Libyen und Irak aufgrund innerer Unruhen unklar bleibe, wenngleich es bisher keine Produktionsstopps gegeben habe.Angesichts nach wie vor starker physischer Märkte könnte sich die Stimmung am Ölmarkt aufhellen, wenn OPEC+ die Fördermengen kürze. (Ausgabe vom 05.09.2022) (06.09.2022/ac/a/m)