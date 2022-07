Wie bereits Anfang Juni angekündigt worden sei, habe die OPEC Plus bei ihrer monatlichen Sitzung am 30. Juni bestätigt, dass sie ihre Produktionsquoten für den August um 648.000 Barrel/Tag anhebe. Insgesamt sei eine Ausweitung der Förderquote für den August auf 43,856 Mio. Barrel/Tag festgelegt worden.



Die OPEC Plus habe die globale Ölnachfrageprognose im Vergleich zu den letzten beiden Monaten unverändert gelassen. Für den Juni falle auf, dass die Ölnachfrageprognose Chinas und den USA nach unten revidiert worden sei, sowie eine Korrektur nach oben für Europa. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass schärfere Coronamaßnahmen in China und eine mögliche Rezession in den USA befürchtet würden. Erstmals habe die OPEC Plus auch eine Prognose für das 2023 vorgelegt. Demnach werde ein Anstieg der Nachfrage um 2,7 Mio. Barrel/Tag auf 102,99 Mio. Barrel/Tag erwartet.



Die Lagerbestände der OECD seien im Mai weiter angestiegen. Im Vergleich zum letzten Jahr und zu den letzten 5 Jahren befinde sich der Bestand auf einem niedrigen Niveau. Die Rohölbestände seien dabei zurückgegangen und die Ölproduktbestände gestiegen. (Ausgabe vom 14.07.2022) (15.07.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC Plus konnte ihre Produktion im Juni im Vergleich zum Vormonat ausweiten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Dafür sei insbesondere Russland verantwortlich, das seine Produktion um etwa 460.000 Barrel/Tag erhöht habe. Verkauft worden sei die Mehrproduktion sowohl im heimischen Markt als auch an China und Indien, denen Russland Öl zu einem vergünstigten Preis anbiete. Auch wenn Russlands Produktion im Juni deutlich anstiegen sei, sei seine Produktionslücke (Differenz zwischen der vereinbarten Produktion und der tatsächlichen Produktion) mit 913.000 Barrel/Tag immer noch relativ hoch. Insgesamt sei die Produktionslücke der OPEC Plus nur geringfügig gefallen. Das liege vor allem an Kasachstan. Dort sei die Produktion im Juni deutlich zurückgegangen, da Wartungsarbeiten auf dem zweitgrößten Ölfeld des Landes stattfinden würden. Es sei berichtet worden, dass diese voraussichtlich am 15. Juli abgeschlossen sein würden. Die OPEC-Länder hätten ihre Produktion nur im Umfang der Quotenausweitung nach oben anpassen können. Insgesamt liege ein Produktionsdefizit von etwa -2,7 Mio. Barrel/Tag vor.