Der Ölpreis sei kurz nach dem letzten Treffen der Organisation (4. Dezember) deutlich gefallen, was offensichtlich auch mit der neuen Preisobergrenze durch die G7-Staaten sowie das EU-Ölimportembargo in einem Zusammenhang gestanden sei. Im Vorfeld sei gerätselt worden, wie die Preisreaktion darauf ausfalle. Eine mögliche Erklärung für den Preisdruck sei, dass die Preisobergrenze asiatischen Importeuren russischen Erdöls mehr Verhandlungsmacht gegeben habe. Wichtig werde auf der Nachfrageseite zu beobachten sein, wie die Lockerungsmaßnahmen Chinas in Bezug auf die Covid-Restriktionen auf den Ölmarkt wirken würden.



Die Produktionslücken der OPEC und OPEC-Partner seien deutlich zurückgegangen. OPEC-seitig werde die Lücke von Nigeria und Angola dominiert. Bei den OPEC-Partnerländern sei Russland weiterhin maßgeblich an der Lücke beteiligt. Insgesamt sei die Produktionslücke bei den OPEC-Ländern um 450.000 Barrel/Tag und bei den OPEC Partnerländern um etwa 850.000 Barrel/Tag zurückgegangen.



Die OPEC habe ihre Ölnachfrageprognose für 2022 und 2023 insgesamt unverändert gelassen. Die Nachfrageprognose für China sei leicht nach unten korrigiert worden mit der Begründung, dass sich eine geringere Industrieproduktion, die aus der Zero-Covid-Strategie folge, auch eine geringere Ölnachfrage folge. In absoluten Werten werde China laut der OPEC-Prognose mehr Öl in 2023 nachfragen, wobei auch für 2023 die Nachfrageprognose leicht nach unten korrigiert worden sei.



Das nächste OPEC-Treffen sei am 04.06.2023. Ad hoc-Treffen seien jederzeit möglich. (Economics vom 19.12.2022) (19.12.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im November hat die OPEC Plus, wie erwartet, ihre Produktion zurückgefahren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Nachdem sie im Oktober eine Quotenkürzung von 2 Mio. Barrel/Tag beschlossen habe (etwa 2% der globalen Nachfrage), sei absehbar gewesen, dass OPEC Plus ihre Produktion zwar drosseln werde, aber nicht im Ausmaß der genannten 2 Mio. Barrel/Tag. Denn viele OPEC-Länder würden es nicht schaffen, so viel zu produzieren, wie die Quoten es vorsehen würden. Daher sei die Produktion im November lediglich um etwa 700.000 Barrel/Tag reduziert worden. Die Produktionslücke (Differenz zwischen tatsächlicher Produktion und Produktionsquoten) habe sich auf diese Weise um etwa 1,3 Mio. Barrel/Tag auf nun insgesamt 1,8 Mio. Barrel/Tag (Oktober: knapp 3,1 Mio. Barrel/Tag) reduziert. Insbesondere Saudi-Arabien und die VAE hätten weniger produziert.