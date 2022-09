Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit einer Kürzung des Produktionsziels um 100.000 Fass pro Tag zeigte die OPEC+ letzte Woche Handlungsbereitschaft, falls dies erforderlich wäre, so die Analysten von Postbank Research.



Allerdings hätten die Kürzungen gerade einmal 0,1% der weltweiten Ölnachfrage dargestellt. Gleichzeitig hätten Gerüchte über die Wiederaufnahme des Atomabkommens mit dem Iran zugenommen, nachdem es von iranischer Seite konstruktive Äußerungen gegeben habe. Während die jüngste Entscheidung der OPEC+ eher Symbolcharakter gehabt habe, sei noch kein Urteil über die Maßnahmen der G7-Mitglieder in der vergangenen Woche gefällt worden.



Die G7-Länder, die die führenden Industrienationen vertreten würden, würden die Einführung eines globalen Preisdeckels für russisches Öl bis Dezember planen, wenn auch das EU-Embargo auf russische Rohölimporte in Kraft treten solle. Aber auch hier sei Skepsis gegenüber der Wirkung des Preisdeckels der G7 geboten, weil er weder für China noch für Indien gelte. Die OPEC+-Produktionskürzungen und der Preisdeckel der G7 hätten aktuell eher symbolischen Charakter und dürften kurzfristig kaum eine spürbare Wirkung haben. (Ausgabe vom 12.09.2022) (13.09.2022/ac/a/m)



