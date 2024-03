Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am letzten Wochenende hat die OPEC+ beschlossen, die Laufzeit der freiwilligen Förderbeschränkungen von April bis Juni zu verlängern, berichten die Analysten der Helaba.Das Wohl und Wehe der Ölpreise hänge nach Erachten der Analysten nicht mehr so sehr von den Angebotsentwicklungen ab, sondern vielmehr von den Perspektiven für die Ölnachfrage. Hier seien neben den industrialisierten Volkswirtschaften vor allem China und Indien im Blick zu behalten. China sei aktuell neben den USA der weltweit größte Ölnachfrager und Indien das Land mit den erwartet größten Zuwächsen beim Ölverbrauch der kommenden Jahre. Sowohl für die USA als auch für China rechnen die Analysten im Verlauf des Jahres mit einer Belebung der konjunkturellen Dynamik. Der US-Industriesektor dürfte seine nunmehr seit über einem Jahr währende Schwäche hinter sich lassen und auch in den europäischen Ländern seien wieder freundlichere Entwicklungen zu erwarten. In China habe die Regierung ein Wachstumsziel von 5% formuliert und unterstützende Maßnahmen angekündigt. Währenddessen wachse Indien bereits kräftig, worauf die weit im Expansionsbereich liegenden Einkaufsmanagerindices hinweisen würden.Angesichts dessen halten die Analysten der Helaba an ihrer Prognose fest, dass die Ölnotierungen im Jahresverlauf moderat, aber sukzessive steigen. Freie Kapazitäten der OPEC-Länder und eine anhaltend hohe Förderung in den USA würden indes dafür sorgen, dass keine nachhaltige Unterversorgung des Marktes entstehe und die Preisentwicklung somit gemächlich verlaufe. (08.03.2024/ac/a/m)