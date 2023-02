Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ON Semiconductor Corporation:



ON Semiconductor Corporation (onsemi) (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4, NASDAQ-Symbol: ON) mit Sitz in Phoenix (US-Bündesstaat Arizona) ist ein auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von elektronischen Halbleiterkomponenten spezialisiertes Unternehmen. (12.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ON Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ON Semiconductor-Aktie (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4, NASDAQ-Symbol: ON) unter die Lupe.Die Aktien der Halbleiterhersteller AMD und NVIDIA seien angesichts ihrer hervorragenden Zukunftsaussichten zurecht beliebt. Das Geschäftsmodell der beiden sei aber noch deutlich zyklischer als die Firmenlenker Lisa Su und Jensen Huang im vergangenen Jahr zuzugeben bereit gewesen seien: Die anhaltende PC-Markt-Schwäche habe in den Papieren sichtbare Spuren hinterlassen und Investoren im vergangenen Jahr hohe Verluste beschert. Dem Branchentrend völlig entziehen habe sich dagegen ON Semiconductor, hier jage ein Allzeithoch das nächste.ON Semiconductor sei ein US-Hersteller von vorwiegend analogen Halbleitern und daher fairerweise eher mit Texas Instruments (TI) als mit AMD und NVIDIA vergleichbar. Mit einem Jahresumsatz (2022) von 8,3 Mrd. Mrd. USD und einer Marktkapitalisierung von 36 Mrd. USD sei das Unternehmen einer der etablierten, aber noch keiner der ganz großen Player.Während das Produktportfolio von AMD und NVIDIA überschaubar sei, stelle ON Semiconductor eine große Breite sehr unterschiedlicher Halbleiter her: Von Speichercontrollern über Sensoren bis hin zu Motorsteuerungen und Funkchips lasse die Produktpalette nur wenige Wünsche offen und verbürge sich v.a. für ein zuverlässiges, sehr viel weniger zyklisches Umsatzwachstum. Schwächen in einem Segment könnten durch gute Geschäfte in einem anderen Bereich wettgemacht werden.Auch für ON Semiconductor sei 2022 kein Kinderspiel gewesen. Das Unternehmen habe allerdings davon profitiert, mit seinen Produkten drei große und nachhaltige Zukunftstrends zu bespielen: Die Digitalisierung und Automatisierung der Industrie, der Umbau der Energiewirtschaft hin zu erneuerbaren Energien sowie die Elektrifizierung des Automobils. Im abgelaufenen Quartal hätten die Geschäftsbereiche Automotive und Industrial knapp Dreiviertel des Gesamtumsatzes ausgemacht. Da diese Märkte auch im vergangenen Jahr stark gewachsen seien, hätten Schwächen in anderen Segmenten kompensiert werden können. Das habe v.a. im zweiten Halbjahr für eine ansprechende Kursentwicklung der Aktie gesorgt.Die ON Semiconductor-Aktie habe dabei auch davon profitiert, dass das Unternehmen im Branchenvergleich lange sehr günstig bewertet gewesen sei. Selbst nach der in den vergangenen Tagen anhaltenden Rekordjagd sei ON Semiconductor noch immer relativ moderat bewertet - sowohl im Vergleich zu Texas Instruments, dem weltweiten größten Hersteller analoger Halbleiter, als auch den Publikumslieblingen AMD und NVIDIA.Die habe sich nicht lange bitten lassen und sei vergangene Woche auf ein neues Allzeithoch geklettert. Durch den dynamischen Anstieg habe die Widerstandslinie bei 75 USD durchbrochen und weiteres Kurspotenzial freigesetzt werden können. Kurzfristig scheine ON Semiconductor jedoch überkauft. Das Papier verharre sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis am oberen Bollinger Band. Zugleich mahne der in Richtung 70 Punkte gekletterte Relative-Stärke-Index zur Vorsicht, Werte über 70 Zähler würden als überkauft gelten. Auch die Volumenentwicklung habe zuletzt nicht mehr mit dem Kurswachstum Schritt halten können, ein Pullback sei daher wahrscheinlich.Die ertragsstarke und breite Produktpalette von ON Semiconductor, das Unternehmen sei strategisch hervorragend aufgestellt und bediene die Nachfrage wachstumsstarker Trends, mache den Halbleiterwert zu einer hochspannenden Alternative zu den Evergreens AMD und NVIDIA. Im Branchenvergleich sei das Papier moderat, aber nicht mehr günstig bewertet. Interessierte Anleger sollten daher den technisch wahrscheinlichen Pullback abwarten und bei Kursen zwischen 75 und 70 USD einsteigen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2023)