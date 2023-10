Tradegate-Aktienkurs ON Semiconductor-Aktie:

60,85 EUR -1,07% (31.10.2023, 09:43)



NASDAQ-Aktienkurs ON Semiconductor-Aktie:

65,96 USD +0,95% (30.10.2023)



ISIN ON Semiconductor-Aktie:

US6821891057



WKN ON Semiconductor-Aktie:

930124



Ticker-Symbol ON Semiconductor-Aktie:

XS4



NASDAQ-Symbol ON Semiconductor-Aktie:

ON



Kurzprofil ON Semiconductor Corporation:



ON Semiconductor Corporation (onsemi) (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4, NASDAQ-Symbol: ON) mit Sitz in Phoenix (US-Bündesstaat Arizona) ist ein auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von elektronischen Halbleiterkomponenten spezialisiertes Unternehmen. (31.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - ON Semiconductor-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Die Analysten von Robert W. Baird stufen die ON Semiconductor-Aktie (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4, NASDAQ-Symbol: ON) von "outperform" auf "neutral" herab.Die Daten zu den Durchlaufzeiten würden darauf hindeuten, dass sich im Laufe des nächsten Jahres ein strukturelles Überangebot an Halbleiterkomponenten entwickeln könnte, was zu breiteren Bestandsanpassungen führen würde, als man sie bisher gesehen habe, da die Lagerbestände in den Vertriebskanälen auf einem über 20 Jahre hohen Niveau verharren würden.Wenn sich die Befürchtungen bezüglich der Allokation zerstreuen würden, würden die Lagerbestände sinken, was zu weiteren Stornierungen führen werde, die sich wahrscheinlich negativ auf die Preisgestaltung auswirken würden. Baird gehe davon aus, dass sich dies schließlich auf dem Niveau vor COVID einpendeln werde, was zu einem Rückgang der Bruttomarge führen werde. Die Analysten hätten ON Semi, STMicro und Diodes aufgrund der Normalisierung von Angebot und Nachfrage herabgestuft.Die Analysten von Robert W. Baird stufen die ON Semiconductor- von "outperform" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 120,00 auf 60,00 USD reduziert. (Analyse vom 31.10.2023)Börsenplätze ON Semiconductor-Aktie: