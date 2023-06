unter folgendem Link.



Börsenplätze ON Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ON Semiconductor-Aktie:

82,50 EUR -0,72% (16.06.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs ON Semiconductor-Aktie:

90,15 USD -0,93% (16.06.2023, 22:00)



ISIN ON Semiconductor-Aktie:

US6821891057



WKN ON Semiconductor-Aktie:

930124



Ticker-Symbol ON Semiconductor-Aktie:

XS4



NASDAQ-Symbol ON Semiconductor-Aktie:

ON



Kurzprofil ON Semiconductor Corporation:



ON Semiconductor Corporation (onsemi) (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4, NASDAQ-Symbol: ON) mit Sitz in Phoenix (US-Bündesstaat Arizona) ist ein auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von elektronischen Halbleiterkomponenten spezialisiertes Unternehmen. (18.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ON Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ON Semiconductor-Aktie (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4, NASDAQ-Symbol: ON) unter die Lupe.Nach dem Rausschmiss von Rivian, die Aktie des Elektroautobauers erfülle angesichts der anhaltenden Talfahrt nicht mehr die Kriterien für einen Verbleib, werde kommende Woche Halbleiterwert ON Semiconductor in den NASDAQ 100 aufgenommen. Insbesondere seit dem Corona-Crash sei die Kursentwicklung der Aktie bemerkenswert: Der Wert habe sich verzehnfachen können. Den Höhenflug habe auch das für so viele Halbleiterwerte schwache letzte Jahr nicht bremsen können. Angesichts des globalen Chipmangels seien die Produkte von ON Semiconductor stark gefragt gewesen, insbesondere in der Automobilindustrie, die mittlerweile für mehr als die Hälfte der Erlöse verantwortlich sei.Mit ON Semiconductor werde am kommenden Dienstag ein aussichtsreicher und spannend positionierter Halbleiterwert neu in den prestigeträchtigen Technologieindex aufgenommen. Das Unternehmen bediene mit seiner breiten Produktpalette v.a. die Nachfrage für industrielle Anwendung und mische dabei kräftig auf wegweisenden Zukunftsfeldern mit.Gegenwärtig sei ON Semiconductor keine laufende Empfehlung des "Aktionärs": Die Aktie sei zwar langfristig aussichtsreich, auf dem aktuellen Kursniveau jedoch bereits fair bewertet. Geduldige Anleger sollten vor einem Einstieg auf einen Pullback warten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2023)