Börsenplätze ON Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ON Semiconductor-Aktie:

72,04 EUR +9,97% (05.02.2024, 17:40)



NASDAQ-Aktienkurs ON Semiconductor-Aktie:

76,945 USD +8,63% (05.02.2024, 17:30)



ISIN ON Semiconductor-Aktie:

US6821891057



WKN ON Semiconductor-Aktie:

930124



Ticker-Symbol ON Semiconductor-Aktie:

XS4



NASDAQ-Symbol ON Semiconductor-Aktie:

ON



Kurzprofil ON Semiconductor Corporation:



ON Semiconductor Corporation (onsemi) (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4, NASDAQ-Symbol: ON) mit Sitz in Phoenix (US-Bündesstaat Arizona) ist ein auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von elektronischen Halbleiterkomponenten spezialisiertes Unternehmen. (05.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ON Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ON Semiconductor-Aktie (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4, NASDAQ-Symbol: ON) unter die Lupe.Die Aktien von Unternehmen, die im Boom-Sektor Künstliche Intelligenz (KI) engagiert seien, würden am Montag erneut durch die Decke gehen. "Schuld" sei ein sehr positiver Kommentar von Goldman Sachs für NVIDIA. Die Aktie erklimme heute ein neues Rekordhoch. Noch stärker profitiere aber u.a. "Aktionär"-Depotwert ON Semiconductor.Die Aktien von ON Semiconductor gewinne aktuell an der NASDAQ 8,6%. Mit einem Kurs von 78,75 USD habe sie zeitweilig knapp über dem 50-Tage-Durchschnitt notiert, habe sich dort allerdings nicht behaupten können. Dennoch scheine der Abwärtstrend, der sich seit dem Jahreswechsel gebildet habe, zumindest zu wackeln.ON Semiconductor sei für spekulativ eingestellte Anleger eine kleine Portfolio-Beimischung wert, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link